Андрей Рублев вышел в 1/4 финала турнира ATP в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл литовца Ричардаса Беранкиса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге на кортах с покрытием "хард".

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу 21-летнего Рублева, посеянного на турнире под пятым номером. Спортсмены провели первую очную встречу. В поединке 1/4 финала Рублев сыграет с первым сеяным турнира, четвертой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Рублев один раз побеждал на турнирах серии ATP, лучшим его результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США в 2017 году. В рейтинге ATP Рублев занимает 38-е место.

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. В прошлом году турнир выиграл австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.