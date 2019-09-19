"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом обыграл "Астану" в матче Лиги Европы

Мяч на 73-й минуте забил 17-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд. В другом матче группы L сербский "Партизан" и голландский АЗ сыграли вничью со счетом 2:2. В следующем туре, который состоится 3 октября, пройдут матчи АЗ - "Манчестер Юнайтед" и "Астана" - "Партизан".

ТАСС, 20 сентября. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" одержал победу над казахстанской "Астаной" со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА проиграл болгарскому "Лудогорцу" в Лиге Европы, пропустив пять голов во втором тайме

Соперники московского ЦСКА по группе H испанский "Эспаньол" и венгерский "Ференцварош" победителя не выявили - 1:1. Во втором туре ЦСКА примет "Эспаньол", "Ференцварош" на своем поле встретится с болгарским "Лудогорцем".

В группе G португальский "Порту" обыграл швейцарский "Янг Бойз" со счетом 2:1, шотландский "Рейнджерс" оказался сильнее голландского "Фейенорда" - 1:0, во втором туре "Фейенорд" дома встретится с "Порту", "Янг Бойз" - с "Рейнджерс". Немецкий "Вольфсбург" в группе I обыграл украинскую "Александрию" - 3:1, бельгийский "Гент" оказался сильнее французского "Сент-Этьена" - 3:2, в следующем туре состоятся игры "Сент-Этьен" - "Вольфсбург" и "Александрия" - "Гент".

Австрийский "Вольфсберг" в матче группы J разгромил немецкую "Боруссию" из Мёнхенгладбаха - 4:0, а итальянская "Рома" с тем же счетом одержала победу над турецким клубом "Истанбул Башакшехир", в следующем матче "Вольфсберг" сыграет с "Ромой", "Истанбул Башакшехир" - с "Боруссией".

В группе K португальская "Брага" обыграла английский "Вулверхэмптон" - 1:0, словацкий "Слован" оказался сильнее турецкого "Бешикташа" - 4:2. Во втором туре группового этапа "Брага" сыграет со "Слованом", "Бешикташ" - с "Вулверхэмптоном".