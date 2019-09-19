Матч между "Уфой" и "Спартаком" откроет программу 10-го тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 20 сентября. Программа 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется встречей между "Уфой" и московским "Спартаком". Матч пройдет в Уфе на стадионе "Нефтяник" и начнется в 17:30 мск, главным арбитром назначен Алексей Сухой из Люберец.

Встреча с "Уфой" может стать определяющей для московской команды. "Спартак" провел мощную трансферную кампанию, нынешним летом клуб пополнили полузащитники Гус Тил, Резиуан Мирзов и Алекс Крал, а также форварды Эсекьель Понсе, Андре Шюррле и Джордан Ларссон, однако результаты москвичей на старте сезона не внушают оптимизма. Команда Олега Кононова в девяти встречах РПЛ одержала четыре победы, потерпела три поражения, дважды сыграла вничью и находится на шестом месте в турнирной таблице с 14 очками. Красно-белые мало забивают (11) и много пропускают (10), у клуба проблемы во всех линиях, но это не связано с уровнем исполнителей.

В последних двух встречах "Спартак" потерпел поражения, уступив петербургскому "Зениту" (0:1) и екатеринбургскому "Уралу" (1:2). В чемпионате дела идут неважно, а из еврокубков команда уже вылетела, уступив португальской "Браге" по сумме двух матчей (общий счет - 1:3) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Неудовлетворительный результат в матче с "Уфой" может стать фатальным для главного тренера.

На этой почве появилась информация, что "Спартак" активно ищет замену специалисту. Ходили слухи, что москвичи ведут переговоры с бывшим главным тренером лондонского "Арсенала" Арсеном Венгером, однако владелец клуба Леонид Федун опроверг эту информацию. Ранее он в интервью газете "Спорт-Экспресс" сообщил, что Кононов доработает как минимум до декабря нынешнего года.

К матчу с "Уфой" москвичи подходят в полной боевой готовности. Из кадровых проблем можно выделить потерю Мирзова, у которого есть небольшое повреждение. Также голкипер Александр Селихов перенес операцию после травмы ахиллова сухожилия.

"Уфа" идет на девятом месте с 11 очками в активе. Как и "Спартак", подопечные Вадима Евсеева не побеждали в двух последних встречах национального первенства. В восьмом туре "Уфа" уступила "Оренбургу" (1:2), а в девятом сыграла вничью с московским "Динамо" (0:0). В матче со "Спартаком" команде не поможет форвард Дмитрий Сысуев, продолжающий восстанавливаться после травмы.