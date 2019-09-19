Газзаев: поражения ЦСКА и "Краснодара" в Лиге Европы ударили по имиджу российского футбола

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Поражения ЦСКА и "Краснодара" в первых матчах группового этапа Лиги Европы негативно сказались на имидже российского футбола. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев.

"Это, конечно, провал, - сказал Газзаев. - Это удар по имиджу российского футбола, нехороший сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола. Сегодня было наглядно показано, что европейский и российский футбол разные по уровню".

"Что касается ЦСКА, то нельзя такие эксперименты с составом проводить в матчах такого уровня. А молодым игрокам "Краснодара", которые активно включаются в основной состав, пока, к сожалению, не хватает опыта. Но хочу подчеркнуть, что краснодарцы до этого проиграли [греческому] "Олимпиакосу" со счетом 0:4 (в ответной игре раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов - прим. ТАСС) - намечается нехорошая тенденция в еврокубковых матчах", - отметил бывший главный тренер ЦСКА.

Газзаев похвалил московский "Локомотив" за победу в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера" (2:1). "Локомотив" оставил приятное впечатление. Железнодорожники проявили характер, выдержку. Команда справилась с отсутствием Антона и Алексея Миранчуков, которые являются определяющими футболистами команды, и сыграла очень убедительно", - заключил Газзаев.

ЦСКА и "Краснодар" занимают последние места в группе H и С соответственно, в Лиге чемпионов "Локомотив" лидирует в группе D.