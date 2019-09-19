Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 20 сентября. Португалия смогла сократить отрыв от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после первых матчей группового этапа Лиги Европы. Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.
"Краснодар" на выезде крупно уступил швейцарскому "Базелю" (0:5) на выезде, столько же голов пропустил ЦСКА от болгарского "Лудогорца" (1:5). Португалию в Лиге Европы представляют четыре команды. "Порту" обыграл швейцарский "Янг Бойз" (2:1), "Брага" победила английский "Вулверхэмптон" (1:0), "Спортинг" уступил нидерландскому ПСВ (2:3), а "Витория" проиграла бельгийскому "Стандарду" (0:2).
В Лиге чемпионов петербургский "Зенит" в группе G сыграл вничью с французским "Лионом" (1:1) во вторник, в этой же группе португальская "Бенфика" проиграла немецкому "Лейпцигу" со счетом 1:2. На следующий день московский "Локомотив" добился гостевой победы над немецким "Байером" со счетом 2:1.
На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА равен 43,216 балла, Португалии - 42,849 балла.
Ранее тульский "Арсенал" и московский "Спартак" завершили выступления в еврокубках, не сумев пройти квалификацию Лиги Европы.
Испания с 87,712 балла лидирует в таблице коэффициентов УЕФА, далее идут Англия (76,033), Германия (60,070), Италия (59,367), Франция (50,915).
Как формируется таблица коэффициентов УЕФА
Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Испания
|87,712
|7/7
|2
|Англия
|76,033
|7/7
|3
|Германия
|60,070
|7/7
|4
|Италия
|59,367
|7/6
|5
|Франция
|50,915
|6/5
|6
|Россия
|43,216
|6/4
|7
|Португалия
|42,849
|5/5
|8
|Бельгия
|34,700
|5/4
|9
|Нидерланды
|31,350
|5/4
|10
|Украина
|31,100
|5/3