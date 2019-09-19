Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 20 сентября. Португалия смогла сократить отрыв от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после первых матчей группового этапа Лиги Европы. Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

"Краснодар" на выезде крупно уступил швейцарскому "Базелю" (0:5) на выезде, столько же голов пропустил ЦСКА от болгарского "Лудогорца" (1:5). Португалию в Лиге Европы представляют четыре команды. "Порту" обыграл швейцарский "Янг Бойз" (2:1), "Брага" победила английский "Вулверхэмптон" (1:0), "Спортинг" уступил нидерландскому ПСВ (2:3), а "Витория" проиграла бельгийскому "Стандарду" (0:2).

В Лиге чемпионов петербургский "Зенит" в группе G сыграл вничью с французским "Лионом" (1:1) во вторник, в этой же группе португальская "Бенфика" проиграла немецкому "Лейпцигу" со счетом 1:2. На следующий день московский "Локомотив" добился гостевой победы над немецким "Байером" со счетом 2:1.

На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА равен 43,216 балла, Португалии - 42,849 балла.

Ранее тульский "Арсенал" и московский "Спартак" завершили выступления в еврокубках, не сумев пройти квалификацию Лиги Европы.

Испания с 87,712 балла лидирует в таблице коэффициентов УЕФА, далее идут Англия (76,033), Германия (60,070), Италия (59,367), Франция (50,915).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.