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Лига Европы

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Суммарный коэффициент России равен 43,216 балла, Португалии - 42,849 балла
Матч "Базель" - "Краснодар" EPA-EFE/ALEXANDRA WEY
Описание
Матч "Базель" - "Краснодар"
© EPA-EFE/ALEXANDRA WEY

ТАСС, 20 сентября. Португалия смогла сократить отрыв от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после первых матчей группового этапа Лиги Европы. Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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"Краснодар" на выезде крупно уступил швейцарскому "Базелю" (0:5) на выезде, столько же голов пропустил ЦСКА от болгарского "Лудогорца" (1:5). Португалию в Лиге Европы представляют четыре команды. "Порту" обыграл швейцарский "Янг Бойз" (2:1), "Брага" победила английский "Вулверхэмптон" (1:0), "Спортинг" уступил нидерландскому ПСВ (2:3), а "Витория" проиграла бельгийскому "Стандарду" (0:2).

В Лиге чемпионов петербургский "Зенит" в группе G сыграл вничью с французским "Лионом" (1:1) во вторник, в этой же группе португальская "Бенфика" проиграла немецкому "Лейпцигу" со счетом 1:2. На следующий день московский "Локомотив" добился гостевой победы над немецким "Байером" со счетом 2:1.

На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА равен 43,216 балла, Португалии - 42,849 балла.

Ранее тульский "Арсенал" и московский "Спартак" завершили выступления в еврокубках, не сумев пройти квалификацию Лиги Европы.

Испания с 87,712 балла лидирует в таблице коэффициентов УЕФА, далее идут Англия (76,033), Германия (60,070), Италия (59,367), Франция (50,915).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

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За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.

Таблица коэффициентов УЕФА
СтранаСуммарный коэффициентКлубы (стартовало/осталось)
1Испания87,7127/7
2Англия76,0337/7
3Германия60,0707/7
4Италия59,3677/6
5Франция50,9156/5
6Россия43,2166/4
7Португалия42,8495/5
8Бельгия34,7005/4
9Нидерланды31,3505/4
10Украина31,1005/3
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