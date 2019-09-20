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Летние олимпийские виды спорта

Волейболисты Семенов и Лешуков с победы стартовали на третьем этапе отбора на ОИ

Россияне обыграли швейцарский дуэт Хайдрих/Жерсон со счетом 2-1 (19:21, 21:17, 15:5)
Илья Лешуков и Константин Семенов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Илья Лешуков и Константин Семенов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков победили в первом матче третьего группового этапа отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года в пляжном волейболе. Соревнования проходят в Китае.

Российские волейболисты обыграли швейцарцев Адриана Хайдриха и Мирко Жерсона со счетом 2-1 (19:21, 21:17, 15:5). Во втором матче Семенов и Лешуков встретятся с итальянским дуэтом Паоло Николаи / Даниэле Лупо. Также россияне сыграют с польской парой Бартош Лосяк / Петр Кантор.

Старт в турнире взяли 16 команд. Во второй групповой раунд вышли 12 пар, восемь из них пробились в третий отборочный этап. Здесь дуэты разделены на два квартета, по две лучшие пары из которых попадут в финал.

Победители турнира получат олимпийскую лицензию на Игры-2020. Отборочные соревнования в Китае завершатся 22 сентября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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