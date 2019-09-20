"Колон" победил "Атлетико Минейро" в полуфинале Южноамериканского кубка по футболу

ТАСС, 20 сентября. Аргентинский "Колон" обыграл бразильский "Атлетико Минейро" в первом полуфинальном матче Южноамериканского кубка - второго по значимости футбольного турнира среди клубов на континенте после Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первыми в матче отличились футболисты "Атлетико Минейро". На 32-й минуте мяч забил нападающий Йимми Чара. Во втором тайме "Колон" ответил точными ударами форвардов Вильсона Морело (52) и Луиса Родригеса (86). Вторая встреча между командами состоится 27 сентября в Бразилии.

В другой полуфинальной паре играют эквадорский "Индепендьенте дель Валье" и бразильский "Коринтианс". Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Эквадора. Ответный матч пройдет 26 сентября на поле "Индепендьенте дель Валье".

Самыми титулованными клубами Южноамериканского кубка, который проводится с 2002 года, являются аргентинские "Бока Хуниорс" и "Индепендьенте". На их счету по два трофея. Еще 13 клубов имеют по одному титулу. Ни один из полуфиналистов ранее не становился победителем Южноамериканского кубка.