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НХЛ

"Питтсбург" победил "Коламбус" в предсезонном матче НХЛ. Малкин отдал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 4:1
Евгений Малкин AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 20 сентября. "Питтсбург" одержал дома победу над "Коламбусом" со счетом 4:1 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результативной передачей в составе хозяев отметился российский форвард Евгений Малкин.

У победителей шайбы забросили Алекс Гальченюк (7-я минута), Джейк Гюнцель (33) и Натан Легаре (46:03, 46:26). В составе проигравших голом отметился Сонни Милано (28). Малкин отдал результативную передачу в эпизоде с заброшенной шайбой Гюнцеля.

Оба клуба провели вторые матчи в предсезонном турнире. В стартовой встрече "Питтсбург" в овертайме уступил "Баффало" со счетом 4:5. "Коламбус", играя против этого же соперника, победил со счетом 4:1.

Следующий матч команды вновь проведут друг против друга. Встреча состоится 21 сентября.

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