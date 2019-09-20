IAAF допустила ошибку в листовке с призывом к легкоатлетам РФ вести честную борьбу на ЧМ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) перед началом чемпионата мира выпустила для спортсменов листовки на разных языках с напоминанием о запрете каких-либо манипуляций во время соревнований. В агитационном материале, выпущенном на русском языке, была допущена ошибка в одном из заголовков.

"Действчй достойно, не бойся высказаться", - так выглядит один из заголовков листовки, призывающей анонимно проинформировать независимый орган IAAF Athletics Integrity Unit (AIU) о всех ставших известными случаях незаконной манипуляции.

Как гласит листовка, под манипуляцией во время соревнований IAAF понимает любую попытку контролировать процесс соревнования или изменить его естественный ход. Международная федерация считает, что манипуляции во время соревнований могут совершаться в целях получения спортивных и финансовых выгод.

К манипуляциям во время соревнований IAAF относит сговор с целью изменения результата соревнования, выступление не в полную силу ради получения спортивной или финансовой выгоды за счет спортивных ставок и т. д. Международная ассоциация легкоатлетических федераций обращается к спортсменам и их тренерам не делать ставки на соревнования с собственным участием, не принимать никаких подарков от посторонних во время турнира и незамедлительно сообщать о всех известных фактах нарушений.

IAAF призывает всех участников чемпионата мира посетить Центр целостности легкой атлетики, который будет работать во время проведения этого турнира.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.