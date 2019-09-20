Волейболисты Семенов и Лешуков одержали вторую победу на третьем этапе отбора на ОИ

ТАСС, 20 сентября. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков победили во втором матче третьего группового этапа отборочного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры 2020 года. Соревнования проходят в Китае.

Российские волейболисты обыграли итальянцев Паоло Николаи и Даниэле Лупо со счетом 2-1 (22:24, 21:19, 15:12). В субботу россияне сыграют с польской парой Бартош Лосяк / Петр Кантор.

Старт в турнире взяли 16 команд. Во второй групповой раунд вышли 12 пар, восемь из них пробились в третий отборочный этап. На этом этапе дуэты разделены на два квартета, команды, занявшие первые два места в группах, сыграют в финальных матчах, победители которых получат лицензию на Игры-2020.

Отборочные соревнования в Китае завершатся 22 сентября.