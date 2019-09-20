Австрийская прокуратура сняла обвинения с биатлонистов Шипулина, Логинова и Гараничева

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонных тренеров, специалистов и спортсменов, в числе которых Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев во время чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском.
В декабре прошлого года в расположение сборной прибыла австрийская полиция с целью опросить ряд тренеров и специалистов команды России, которые прибыли в Хохфильцен для выступления на этапе Кубка мира. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период проведения в Австрии в 2017 году чемпионата мира по биатлону. В Австрии изготовление и предоставление допинга для использования третьими лицами является уголовно наказуемым преступлением, однако применение допинга спортсменами не карается законом.
"Как вы помните, во время этапа Кубка мира в Хохфильцене к нам в гостиницу приезжала австрийская полиция. Так вот, практически все обвинения сняты. На днях мне пришла резолюция по каждому спортсмену и тренеру. В ней говорится о снятии обвинений в отношении нашей команды", - сказал Драчев.
В декабре под подозрение попали бывший главный тренер сборной страны Александр Касперович, специалисты команды Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов, Дмитрий Топычканов и биатлонисты Гараничев, Логинов, Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков.
Олимпийский чемпион 2014 года Шипулин в конце прошлого года объявил о завершении спортивной карьеры, в сентябре он был избран депутатом Госдумы. Остальные спортсмены продолжают выступление на профессиональном уровне. Трехкратный призер чемпионатов мира Логинов в прошлом сезоне стал лучшим российским биатлонистом, заняв второе место в общем зачете Кубка мира.