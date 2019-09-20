Австрийская прокуратура сняла обвинения с биатлонистов Шипулина, Логинова и Гараничева

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонных тренеров, специалистов и спортсменов, в числе которых Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев во время чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском.

В декабре прошлого года в расположение сборной прибыла австрийская полиция с целью опросить ряд тренеров и специалистов команды России, которые прибыли в Хохфильцен для выступления на этапе Кубка мира. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период проведения в Австрии в 2017 году чемпионата мира по биатлону. В Австрии изготовление и предоставление допинга для использования третьими лицами является уголовно наказуемым преступлением, однако применение допинга спортсменами не карается законом.