Ганус: антидопинговая культура в России начала меняться, но впереди еще немало работы

"Она [антидопинговая культура в России] начала меняться, но вся работа еще впереди, - подчеркнул Ганус. - Мы активно развиваем наши образовательные форматы, усиливаем деятельность по выявлению и расследованию допинговых нарушений. К примеру, за первые девять месяцев этого года мы выявили больше нарушений, чем за весь 2018 год. Если в прошлом году было 147 нарушений, то сейчас уже 162".

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Антидопинговая культура в России претерпела значительные изменения по сравнению с тем, что было несколько лет назад, однако предстоит еще немало работы в этом направлении. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

"Но вопрос заключается даже не в том, какое количество нарушений мы выявляем, главное - как к этому относятся спортивные власти и какие выводы они делают", - отметил собеседник ТАСС.

В качестве примера неоднозначного отношения региональных властей к борьбе с нарушениями антидопинговых правил Ганус привел Чувашию. "Правительство Чувашии создало независимую комиссию по расследованию выявленных нами многочисленных нарушений антидопинговых правил в этой республике. Я очень хочу верить, что эта комиссия создана не для того, чтобы разрушить заведенные нами дела. Мы ставим перед собой задачу разобраться во всех обстоятельствах нарушений, которые ни в коем случае нельзя скрывать", - подчеркнул глава РУСАДА.

В июне Российское антидопинговое агентство сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода спортсменами и их персоналом в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки были выявлены многочисленные случаи возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 69 спортсменам уже открыты дела о возможном нарушении антидопинговых правил.

9 августа распоряжением кабинета министров Чувашской Республики была сформирована независимая рабочая группа, которая займется выяснением всех обстоятельств и условий возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами Чувашии и персоналом спортсменов в 2017 году. Возглавил ее спортивный юрист Артем Пацев.