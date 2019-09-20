Ганус предложил запретить людям, уличенным в допинге, становиться спортивными управленцами

"Если мы говорим о последовательной работе, об изменении культуры в спорте на выходе такого тяжелого допингового кризиса, то совершенно однозначно, и мировая практика это подтверждает, эту работу должны вести непререкаемые авторитеты, апологеты чистого спорта, - считает Ганус. - Сами организации должны беспокоиться о своем реноме не только на национальном уровне, но и на международном".

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Атлеты, нарушившие антидопинговые правила, после окончания карьеры не должны иметь возможности занимать места управленцев в различных структурах, напрямую или косвенно связанных со спортом. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

"Важно принять простую истину: спорт высших достижений - это спорт международного уровня, и мы должны соответствовать общим международным правилам, единым для всех спортивных юрисдикций. Уличенные в допинговых нарушениях лица не могут вести никакой деятельности, связанной со спортом, тем более законотворческой в этой сфере", - добавил глава РУСАДА.

Ганус считает, что бывшие нарушители антидопинговых правил не могут возглавлять региональные центры спортивной подготовки (ЦСП), так как они своим присутствием дискредитируют эти организации. "А все спортсмены таких ЦСП будут в зоне влияния нашего отдела расследований. Не понимаю я и ситуации, когда уличенные в допинговых нарушениях лица участвуют в каких-либо публичных мероприятиях вместе с представителями властей. Какой сигнал идет в сторону общества?" - сказал собеседник ТАСС.

"Все это не может вызывать обеспокоенности. По моему мнению, спорт должны представлять люди, к которым нет никаких вопросов. Поэтому мое отношение к таким прецедентам негативное. И какое доверие к словам российских спортивных чиновников о преданности идеалам чистого спорта из-за этого может быть у наших зарубежных коллег", - заключил глава РУСАДА.