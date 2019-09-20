Ганус: прокуратура РФ проверяет законность действий IAAF и РУСАДА по делу Лысенко

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Прокуратура РФ в настоящее время занимается проверкой законности совместных действий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в процессе расследования обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил легкоатлетом Данилом Лысенко. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Победитель зимнего чемпионата мира - 2018 Лысенко в августе прошлого года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за нарушений правил доступности для допинг-тестирования. Расследованием этого дела занимается Athletics Integrity Unit (AIU) - независимый орган IAAF.

"Мы как национальное антидопинговое агентство имеем право и должны сотрудничать с международными спортивными федерациями, - подчеркнул Ганус. - Это сотрудничество расширяется, в том числе и в связи с ростом доверия к РУСАДА в мире. Так, в легкой атлетике мы сотрудничаем с их подразделением AIU как по делу легкоатлета Лысенко, так и по ряду других дел. Но наша совместная работа стала основанием для проверки со стороны прокуратуры РФ, причем инициатором, как мы знаем, была отнюдь не прокуратура".

"Вместо того чтобы в спокойной обстановке вести расследование, нам приходится тратить силы и время на другое. Такая ситуация может и уже негативно влияет на отношение не только к Всероссийской федерации легкой атлетики, Министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России, но и к нашим спортсменам со стороны той же Международной ассоциации легкоатлетических федерации, Всемирного антидопингового агентства, спортивного и антидопингового сообщества", - сказал глава РУСАДА.