Все билеты на матч Олимп - Кубка России по футболу "КамАЗ" - "Спартак" проданы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "КамАЗ" из Набережных Челнов реализовал все билеты на домашний матч 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу против московского "Спартака". Об этом ТАСС в пятницу заявил спортивный директор "КамАЗа" Сергей Хламин.

Игра пройдет в Набережных Челнах 25 сентября на стадионе "КамАЗ", который вмещает около шести тысяч зрителей.

"Билетов в продаже больше нет, - сказал Хламин. - У нас висит объявление, что они больше не продаются, люди уже не стоят в очередях. С перекупщиками мы пытались бороться, но это очень тяжело".

Победитель противостояния "Камаза" и "Спартака" в 1/8 финала сыграет с сильнейшим в матче между саранской "Мордовией" и "Ростовом".