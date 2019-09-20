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Зимние олимпийские виды спорта

Отбор на первые этапы Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени

Место проведения может быть изменено только в случае сильных морозов

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 20 сентября. /ТАСС/. Отборочные старты на первые три этапа Кубка мира по биатлону пройдут в середине ноября в Тюмени. Об этом было объявлено во время тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР).

Изначально предполагалось провести отбор в норвежском Бейтостолене, однако с целью экономии средств команда останется в Тюмени, где у нее запланирован предсезонный сбор.

Президент СБР Владимир Драчев отметил, что место проведения отборочных стартов может быть изменено только в случае сильных морозов.

Первый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. До конца года второй и третий этап примут австрийский Хохфильцен и французский Анси соответственно.

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