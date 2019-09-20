Девять спортсменов подали иск в суд на гендиректора РУСАДА

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe . Об этом сообщается в документе, поступившем в распоряжение ТАСС.

В интервью Ганус подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.

"Ничего подобного [переливание крови] не проводилось, и ответчик 1 как генеральный директор РУСАДА не мог знать об этом", - говорится в документе.

В документе также говорится, что ответчик намеревался распространить не соответствующие действительности сведения (о фактах совершения истцами нечестных и противоправных действий) и преследовал цель опорочить истцов и иных лиц.

Спортсмены требуют признать утверждения Гануса не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы на госпошлину в размере 300 рублей.

Заявление подписали семь легкоатлетов и по одному представителю спортивной гимнастики и борьбы.