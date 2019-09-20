УЕФА запускает новую образовательную программу для футболистов

ТАСС, 20 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запускает новую образовательную программу для игроков. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

Программа будет называться "УЕФА для игроков". Она создана для того, чтобы помочь футболистам справляться с жизненными проблемами. В рамках программы бывшие игроки поделятся опытом и знаниями. Отмечается, что первым шагом к запуску программы станет выпуск приложения для всех профессиональных футболистов Европы.

"Это передовая инициатива УЕФА - сделать приложение, которое может действительно помочь игрокам принять ключевые решения на той или иной стадии карьеры. Приложение дает игрокам карьерные советы. Надо только коснуться экрана. Предлагаются симуляции на восемь тем - от обучения до рисков организации договорных матчей и подготовки к жизни после футбола", - сказал бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш.

Приложение можно будет скачать не только самим игрокам, но и национальным ассоциациям. В нем планируется наличие богатого выбора модулей на разные темы, все они будут носить форму видеозаписи в формате симуляций и случаев из жизни. Всего в программе будет восемь модулей: "Мой УЕФА" (принципы деятельности организации), "Антидопинг", "Борьба с коррупцией", "Моя игра" (регламенты турниров), "Моя вторая карьера" (о жизни после футбола), "Мой имидж" (отношения в обществе, со СМИ, в социальных сетях), "Мои финансы", "Социальный фэйр-плей" (информация о разнообразии и инклюзивности).

Приложение выйдет на английском, французском, итальянском, немецком, португальском, сербском, испанском и русских языках. По ходу этого сезона добавятся греческий, польский и турецкий.