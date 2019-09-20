РУСАДА заключило договоры с пятью спортивными федерациями

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заключило договоры с пятью российскими спортивными федерациями. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA.

"Была проделана огромная работа по взаимодействию с региональными спортивными властями. Заключено множество договоров, в том числе с пятью спортивными федерациями, мы восстанавливаем доверие международной среды, - сказал Ганус. - Нас привлекают в международные организации, к международным расследованиям, будем дальше развивать сотрудничество. Одна из задач РУСАДА - восстановить доверие к антидопинговой системе России, сейчас возникла парадоксальная ситуация - нам доверяют больше, чем спортивным властям".