Ганус: доля целевого тестирования РУСАДА сейчас составляет 65%

"У нас было требование от Всемирного антидопингового агентства (WADA) - не менее 20-25% целевого тестирования (проверка отдельных спортсменов по предварительно составленному плану - прим. ТАСС), в середине 2018 года мы вышли на показатель 50%, сейчас эта цифра - 65%, - сказал Ганус. - Нам выделяют финансирование на то, чтобы мы вели борьбу с допингом. Стране не нужна профанация по исследованиям, объем целевого тестирования является показателем качества работы агентства, наш отдел расследований работает очень эффективно".

Ганус занимает пост гендиректора РУСАДА с 2017 года.