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Допинг в спорте

Ганус: доля целевого тестирования РУСАДА сейчас составляет 65%

Гендиректор РУСАДА отметил, что стране не нужна профанация по исследованиям
Глава РУСАДА Юрий Ганус Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Доля целевого тестирования в общем объеме отбора проб Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) сейчас составляет 65%. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор организации Юрий Ганус.

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"У нас было требование от Всемирного антидопингового агентства (WADA) - не менее 20-25% целевого тестирования (проверка отдельных спортсменов по предварительно составленному плану - прим. ТАСС), в середине 2018 года мы вышли на показатель 50%, сейчас эта цифра - 65%, - сказал Ганус. - Нам выделяют финансирование на то, чтобы мы вели борьбу с допингом. Стране не нужна профанация по исследованиям, объем целевого тестирования является показателем качества работы агентства, наш отдел расследований работает очень эффективно".

Ганус занимает пост гендиректора РУСАДА с 2017 года.

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