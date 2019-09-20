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Допинг в спорте

Пахноцкая: количество анонимных обращений в РУСАДА за год увеличилось почти в два раза

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что доверие к организации растет
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Количество анонимных обращений, отправленных спортсменами в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за прошедший год, выросло практически в два раза. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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"Доверие к РУСАДА растет, это легко можно проверить по обращениям в агентство, по анонимным линиям, по тому, сколько людей к нам обращаются, не скрывая свои имена, - сказала Пахноцкая. - Они верят, что РУСАДА может изменить что-то. За этот год до сентября - 72 обращения, в прошлом году за этот же период (восемь месяцев) - 37".

РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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