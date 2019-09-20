Прохоров заявил, что было бы глупо отказаться от предложения Цая по покупке "Бруклина"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский бизнесмен Михаил Прохоров считает, что от предложения Джозефа Цая по покупке клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" было бы глупо отказаться. Об этом он рассказал ТАСС. В среду Прохоров завершил процедуру продажи "Бруклина" и арены клуба Barclays Center канадскому бизнесмену Джозефу Цаю. Общая сумма сделки составила от $3,3 до $3,5 млрд, она стала рекордной в истории спортивной индустрии, ранее за $2,2 млрд Дэвид Теппер купил клуб Национальной футбольной лиги (NFL) "Каролина", а Тильман Фертитта - клуб НБА "Хьюстон".

"Конечно, для меня это уникальный проект и с точки зрения бизнеса. Я не знаю ни одной другой инвестиции, которая показала бы аналогичную отдачу за такой короткий период, - сказал Прохоров. - Продавая клуб, я согласился на предложение, отказаться от которого было бы просто глупо". "Опыт работы с НБА и возможность увидеть всю кухню изнутри стали для меня бесценным уроком. Это касается не только изучения бизнес-процессов. Для меня гораздо важнее то, что НБА придерживается высочайших стандартов по всем направлениям работ - от скаутинга до физической подготовки и лечения спортсменов. Полученные знания уникальны, и я уже делюсь ими с друзьями и коллегами по баскетболу здесь, в России", - добавил бизнесмен. 55-летний Цай является одним из основателей и действующим вице-президентом компании Alibaba Group. Интернет-холдинг управляет такими площадками, как Aliexpress, Tmall.com, Taobao.com. Состояние предпринимателя, по данным Forbes, составляет $9,9 млрд. Прохоров надеется на победу "Бруклина" в НБА В межсезонье "Бруклин" усилил состав чемпионами НБА - Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом. По мнению Прохорова, теперь команда стала одной из самых сильных в лиге.

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