{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

РУСАДА проведет семинар для сотрудников правоохранительных органов

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой доказать умысел применения допинга очень сложно

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) организует семинар в антидопинговой сфере для представителей правоохранительных органов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"На следующей неделе у нас будет первый семинар для представителей правоохранительных органов в сфере антидопинга, - сказала Пахноцкая. - Доказать умысел применения допинга очень сложно".

РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Теги
Допинг
Допинг в спорте
Лысенко отрицает причастность ВФЛА к его возможному нарушению антидопинговых правил
Спортсмен заявил, что расследование всех обстоятельств его дела еще не завершено
Читать полностью