РУСАДА проведет семинар для сотрудников правоохранительных органов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) организует семинар в антидопинговой сфере для представителей правоохранительных органов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"На следующей неделе у нас будет первый семинар для представителей правоохранительных органов в сфере антидопинга, - сказала Пахноцкая. - Доказать умысел применения допинга очень сложно".

РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).