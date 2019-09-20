Ганус: в интервью L'Equipe была неверно передана формулировка терминологии нарушений

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что в его интервью французскому изданию L'Equipe была неверно передана формулировка терминологии нарушений. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

В интервью Ганус подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона. В ответ на это интервью девять российских спортсменов подали в суд исковое заявление, требуя признать утверждения Гануса не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы на госпошлину в размере 300 рублей.

"Удивлен предмету [иска], я же не обижаюсь, когда что-то написали журналисты, если возникают неточности, то мы сразу их согласовываем. Я только сегодня появился в офисе, мы сразу попросили дать опровержение по данному факту, - сказал Ганус. - Все интервью в принципе верно, вопрос только в формулировке терминологии нарушений, фамилий там нет, я не знаю, о чем речь. Это цена нашей независимости".

"Корректировка была дана, я попросил, чтобы внесли правки в материал, было направлено информационное письмо, но, видимо, это вопрос технического перевода англо-французского интервью. Я не завидую правительству Чувашии, лучше бы они этого не делали, это реальная история, а не "фейк ньюс". Нужно сделать правильные выводы", - добавил он.

В июне Российское антидопинговое агентство сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода спортсменами и их персоналом в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки были выявлены многочисленные случаи возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 69 спортсменам уже открыты дела о возможном нарушении антидопинговых правил.