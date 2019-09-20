Лысенко отрицает причастность ВФЛА к его возможному нарушению антидопинговых правил

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, подозреваемый в нарушении антидопинговых правил, настаивает на соблюдении принципов конфиденциальности при рассмотрении его дела и опроверг информацию о причастности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к его возможному нарушению. Об этом он сообщил ТАСС.

Победитель зимнего чемпионата мира - 2018 Лысенко в августе прошлого года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за нарушений правил доступности для допинг-тестирования. Расследованием этого дела занимается Athletics Integrity Unit (AIU) - независимый орган Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

"Я жду завершения расследования по моему делу, я все это время не комментировал его, так как соблюдал правила конфиденциальности, прописанные во Всемирном антидопинговом кодексе для всех, - заметил Лысенко. - И мне странно читать и слышать то, что в отношении этого дела время от времени появляется в средствах массовой информации. На днях в одной из французских газет появилось интервью генерального директора РУСАДА (Российского антидопингового агентства - прим. ТАСС) Юрия Гануса, который тоже вспомнил обо мне. В мае-июне в различных СМИ также достаточно активно обсуждалось мое дело".

Французская газета L'Equipe опубликовала в среду интервью с руководителем РУСАДА, в котором тот заявил о причастности ВФЛА к делу Лысенко. По словам Гануса, ВФЛА нашла этому спортсмену ложные оправдания с целью сделать все, чтобы тот не был наказан.

"Могу ли я быть уверен, что сторона следствия сохраняет конфиденциальность? Не знаю, но хотелось бы верить. Я никогда не обвинял федерацию и ее сотрудников в том, что они замешаны в моем деле", - подчеркнул собеседник ТАСС.

"Откуда появились такие слухи, да еще и со ссылкой якобы на мои конфиденциальные беседы с представителями IAAF, мне сложно судить. Могу сказать одно, они не имеют под собой никаких оснований. Мне кажется весьма странным сам факт, когда глава российской антидопинговой организации открыто комментирует мое дело и при этом делает весьма странные заявления. Хотя, повторюсь, расследование всех обстоятельств еще не завершено", - заключил Лысенко.