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Олимпиада-2020 в Токио

Глава РУСАДА Ганус считает, что WADA не стремится оставить Россию без Олимпиады-2020

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стремится воспрепятствовать участию сборной России в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое мнение журналистам в пятницу высказал генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

"Должна завершиться работа по базе данных Московской лаборатории. Здесь вопрос взаимодействия, - отметил Ганус. - Я такой человек, что ко всему отношусь скептично, но сейчас не вижу у руководства WADA стремления остановить Россию перед Олимпиадой в Токио".

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

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Ганус, Юрий АлександровичОлимпиада-2020 в Токио
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