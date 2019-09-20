{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Состав сборной России по биатлону на ЧМ определят результаты трех этапов Кубка мира

Тренерский штаб должен будет выбрать семь мужчин и семь женщин

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира 2020 года будет сформирован на основе результатов спортсменов на четвертом, пятом и шестом этапах Кубка мира. Об этом говорится в проекте критериев отбора в сборную страны на международные старты, который обсуждался на тренерском совете Союза биатлонистов России (СБР) в пятницу в Чайковском.

Тренерский штаб сборной России для участия в чемпионате мира должен будет выбрать семь мужчин и семь женщин. Все три отборочных этапа пройдут в январе: сначала в немецких Оберхофе и Рупольдинге, следом - в словенской Поклюке. Чемпионат мира пройдет с 12 по 23 февраля в Антхольце (Италия).

Окончательный вариант критериев отбора должен быть утвержден правлением СБР.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Кубок мира по регби
Сборная России по регби проиграла команде Японии в матче открытия Кубка мира
Встреча завершилась со счетом 30:10 в пользу японцев
Читать полностью