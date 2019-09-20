Сидаков завоевал для сборной России по вольной борьбе третью путевку на Игры

НУР-СУЛТАН, 20 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал для сборной России по вольной борьбе третью лицензию на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сидаков вышел в финал в весовой категории до 74 кг, обеспечив себе необходимое для получения лицензии место в топ-6 спортсменов в своем весе. В полуфинале россиянин выиграл у олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира американца Джордана Барроуза со счетом 4:3.

В финальной части соревнований за медали чемпионата мира поборются Заур Угуев (57 кг) и Гаджимурад Рашидов (65 кг), также завоевавшие для России лицензии на Игры-2020. Чемпионат мира завершится 22 сентября.