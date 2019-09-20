Футболист "Зенита" Кокорин прошел медосмотр и начал тренироваться

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин успешно прошел медосмотр и приступил к тренировкам. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко.

Во вторник Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, осужденные в мае за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии по УДО. Позже генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что клуб заключил с Кокориным контракт до конца нынешнего сезона. С 1 июля Кокорин являлся свободным агентом.

"Кокорин успешно прошел медосмотр и приступил к тренировкам по индивидуальной программе", - сказал Макаренко.

Кокорин выступает за "Зенит" с 2016 года, в составе клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча. Вместе с "Зенитом" он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого форвард выступал за "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и махачкалинский "Анжи" (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2012, 2016).