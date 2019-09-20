Матч теннисистов Медведева и Рублева на St. Petersburg Open пройдет при аншлаге

Медведев является четвертой ракеткой мира и посеян под первым номером на турнире в Санкт-Петербурге. Рублев в рейтинге ATP занимает 38-е место. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

"И тот, и другой для меня как два брата, у них абсолютно разная харизма, разный стиль игры. Конечно, то, что жребий их свел так рано между собой, - это проказы жеребьевки. Если бы они встретились в финале, то дворец спорта был бы сметен болельщиками, - сказал Камельзон. - Впрочем, все билеты на предстоящий матч уже проданы, народ будет болеть на полную катушку".

По мнению Камельзона, в предстоящем матче небольшое преимущество будет у Медведева. "Это два разноплановых игрока с точки зрения самой теннисной игры, каждый утверждает свою личность, - сказал Камельзон. - Конечно, шансы Медведева выше - 60 на 40, и с точки зрения рейтинга, и помня его уникальный рывок в этом сезоне. Он мог обыграть Надаля (в финале US Open - прим. ТАСС), тот матч - это его упущения; я тут как тренер добавлю, что руководи я тогда - Надаль бы от меня не ушел, точно".

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. В прошлом году турнир выиграл австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.