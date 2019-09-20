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НБА

Майкл Джордан продал миноритарный пакет акций клуба НБА "Шарлотт"

Сумма сделки составила $1,5 млрд

ТАСС, 20 сентября. Американский бизнесмен, двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Майкл Джордан продал миноритарный пакет акций клуба "Шарлотт", владельцем которого он является. Об этом сообщает журналист медиакомпании The Action Network Даррен Ровелл в своем Twitter.

По информации источника, сумма сделки составила $1,5 млрд.

Джордан приобрел миноритарную долю в "Шарлотт" 15 июня 2006 года, он стал руководителем команды по баскетбольным операциям. 27 февраля 2010 года Джордан выкупил весь пакет акций "Шарлотт", общая сумма сделки составила за $280 млн, совет управляющих НБА единогласно одобрил операцию.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата НБА "Шарлотт" занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

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