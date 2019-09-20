Новая история воспитания хоккеистов. "Спартак" открыл академию в Сокольниках

Минуя дождливые тропинки и просеки парка "Сокольники", при входе в академию посетители погружались в теплую и дружелюбную атмосферу. На входе их ждали улыбающиеся девушки из группы поддержки и маскот клуба - гладиатор, который фотографировался с посетителями и развлекал их.

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Торжественная церемония открытия нового многофункционального хоккейного комплекса "Академия "Спартак" прошла в пятницу в Сокольниках. На территории комплекса площадью 10 тыс. кв. м были построены четыре современные ледовые площадки.

Сгладить ожидание от начала официальной части мероприятия было несложно. В спортивном зале учеников академии ждало большое количество развлечений и конкурсов. Любой желающий мог почувствовать себя настоящим хоккеистом при помощи очков виртуальной реальности. У юных воспитанников академии был шанс проверить меткость - хоккеисту давалось определенное количество времени на несколько ударов по мишеням, установленных в воротах.

В спортивном зале внимание посетителей нередко привлекали девушки из группы поддержки, которые исполнили танец. Гости академии могли выложить фотографию в социальных сетях с хештегом #bauerspartakacademy и бесплатно распечатать снимки при помощи специального аппарата. Также проходили конкурсы по отжиманиям среди воспитанников, лучшим дарили памятные шайбы.

Уникальный комплекс

Официальная часть мероприятия проходила на одной из ледовых площадок академии. В начале перед зрителями выступила молодая фигуристка и воспитанница школы "Спартака" Мария Вороваева, которая в танце исполнила несколько сложных элементов, юную спортсменку провожали бурными аплодисментами.

Затем на льду стали появляться воспитанники школы "Спартака" разных годов рождения. Самые юные хоккеисты, появившиеся на площадке, родились в 2011 году. К ним присоединились четыре следж-хоккеиста, которых приветствовали овациями.

После того, как все ученики академии собрались на льду, ведущий представил руководителя Департамента спорта города Москвы (Москомспорта) Алексея Кондаранцева, председателя попечительского совета ХК "Спартак" двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Александра Якушева, а также ветеранов красно-белых - Бориса Майорова, Виктора Кривопалова, Виктора Шалимова, Александра Кожевникова.

Первым слово взял руководитель Москомспорта. "Мне очень приятно находиться здесь, на открытии этого уникального комплекса. Сегодняшний день - яркий пример рождения места для занятия любимым спортом. Молодым ребятам предоставлена исключительная возможность тренироваться в таком прекрасном месте", - сказал Кондаранцев.

Якушев согласился со словами Кондаранцева. "От всех игроков старшего поколения поздравляю всех с открытием комплекса. Желаю ребятам спортивных успехов, и чтобы как можно больше воспитанников этой академии играли в основной команде. Это всегда было традицией, когда ученики защищали цвета нашего клуба и добивались наивысших результатов", - добавил двукратный олимпийский чемпион.

Мероприятие завершилось обратным отсчетом, который и ознаменовал официальное открытие академии "Спартака".