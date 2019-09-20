Регбист Готовцев считает, что потеря инициативы в матче КМ с японцами привела к поражению

В стартовом матче на Кубке мира сборная России проиграла команде Японии со счетом 10:30. В начале матча россияне сумели занести попытку, а затем провели реализацию.

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Причиной поражения сборной России по регби в матче Кубка мира против команды Японии стала потеря инициативы по ходу встречи. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал игрок сборной России Кирилл Готовцев.

"Я думаю, что в какой-то момент мы отдали инициативу японской команде, и это привело к поражению. Оставшееся время пришлось защищаться, очень много сил ушло. На второй тайм не хватило где-то сил, где-то концентрации. На мой взгляд, инициатива стала тем ключом, который мы потеряли", - сказал Готовцев.

"Я могу сказать, что команда действовала на всех этапах хладнокровно, излишней самоуверенности не было. Собирались продолжать дальше в таком же духе, заносить еще попытки. Думаю, что [после занесенной попытки] только добавилось сил", - добавил игрок сборной России.

Кубок мира проходит раз в четыре года. Первый турнир состоялся в 1987 году. Команда России второй раз принимает участие в Кубке мира, россияне дебютировали на турнире в 2011 году, они заняли последнее место в группе и не сумели побороться за награды.

Кубок мира завершится 2 ноября. Турнир пройдет в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.