РФС отказал "Зениту" в регистрации Кокорина вне трансферного окна

Трансферное окно в России закрылось 2 сентября, однако клубы Российской премьер-лиги могли заключить контракты со свободными агентами и добавить их в заявку на сезон до 16 сентября. 17 сентября Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, осужденные в мае за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии по УДО. Позднее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что клуб заключил с Кокориным контракт до конца нынешнего сезона.

"Согласно статье 14 регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов, в виде исключения из общего правила игроки могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение комитета о такой регистрации принимается с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований. Изучив представленные документы, комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для Александра Кокорина, так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года)", - говорится в сообщении.

В РФС заявили, что футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно (откроется 22 января 2020 года - прим ТАСС). "Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применению норм - исключений регламентных документов РФС", - также сказано в сообщении.

"Сложно сдержать эмоции, в очередной раз хочется поаплодировать футбольным властям, за решение "отказать в регистрации" Кокорину Александру. Теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола. Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола", - написал в своем Instagram главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Кокорин выступает за "Зенит" с 2016 года, в составе клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча. Вместе с "Зенитом" он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого форвард выступал за "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и махачкалинский "Анжи" (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2012, 2016).