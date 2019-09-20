Тренер Джонс: сборная России по регби не привыкла играть под сильным давлением

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Регбисты сборной России не привыкли играть в высоком темпе и под сильным давлением. Об этом на пресс-конференции по итогам матча открытия Кубка мира сообщил главный тренер сборной России Лин Джонс.

В пятницу россияне сыграли в матче открытия турнира с хозяевами поля японцами. Встреча завершилась поражением сборной России со счетом 10:30.

"Когда мы забили попытку, мы поняли, что японцы хорошо защищаются, и не смогли поддержать этот позитивный порыв, - сказал Джонс. - В первом тайме нам многое удавалось, но во втором японцы сменили тактику. Мы играли под высоким темпом и давлением, ребята не привыкли так играть".

В следующем матче россияне сыграют с командой Самоа, встреча пройдет 24 сентября.