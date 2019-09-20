Минспорт Чувашии считает необоснованными претензии РУСАДА к спортсменам

ТАСС, 20 сентября. Министерство физической культуры и спорта Чувашии считает необоснованными претензии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к спортсменам республики. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель министра спорта Чувашии Игорь Головин.

По данным документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью генерального директора РУСАДА Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe. В интервью Ганус подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.

"Голословно во французской газете объявили, что были какие-то переливания крови, и это поддерживал регион, хотя подобных случаев не было. Мы считаем необоснованными эти претензии", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в министерстве нет никаких сведений по поводу переливания крови спортсменам. "Такого вообще не было и быть не могло", - подчеркнул Головин.

РУСАДА 17 июня сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.