IAAF пригласила россиянку Мамину выступить на чемпионате мира

ТАСС, 20 сентября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пригласила россиянку Алену Мамину, специализирующуюся в беге на 400 м, выступить на чемпионате мира в Дохе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Таким образом, участие в мировом первенстве примут 30 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус.

Срок подачи заявок для участия в чемпионате мира в Дохе истек 17 сентября. В связи с тем, что в некоторых видах программы отдельные квалифицировавшиеся на ЧМ спортсмены по разным причинам не смогут принять участие в турнире, IAAF направила индивидуальные приглашения ряду спортсменов, в числе которых оказалась Мамина.

Мировое первенство пройдет в столице Катара с 27 сентября по 6 октября.