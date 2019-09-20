Футболист "Спартака" Джикия пропустит матч с "Уфой"

ТАСС, 20 сентября. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия не сыграет в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Встреча пройдет в пятницу в Уфе. Отмечается, что защитник пропустит встречу в целях профилактики из-за мышечного переутомления. Капитаном московского клуба в матче будет полузащитник Роман Зобнин, вместо Джикии на поле выйдет Илья Кутепов.

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после девяти матчей. "Уфа" идет девятой, имея в активе 11 очков.