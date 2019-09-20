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Допинг в спорте

Минспорт Чувашии отреагирует на претензии РУСАДА после окончания работы экспертов

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус заявил L'Equipe, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Чувашии не планирует реагировать на претензии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к региону до окончания расследования, которое проводит в республике группа независимых экспертов. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель министра Игорь Головин.

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По данным документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью генерального директора РУСАДА Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe. В интервью Ганус подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.

"Мы хотим дождаться решения независимой рабочей группы, которая у нас сейчас в регионе работает. В другой трактовке Ганус сказал, что не это имел в виду, что это была проблема перевода. Возможно, так и было, поэтому мы на это и не реагировали", - сказал собеседник агентства.

Заместитель министра также отметил, что ему не было заранее известно о том, что спортсмены подают иски. "Спортсменов можно понять. Их вина действительно не доказана", - уточнил он.

РУСАДА 17 июня сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел.

Теги
РоссияДопингГанус, Юрий АлександровичЧувашия
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