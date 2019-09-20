Минспорт Чувашии отреагирует на претензии РУСАДА после окончания работы экспертов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Чувашии не планирует реагировать на претензии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к региону до окончания расследования, которое проводит в республике группа независимых экспертов. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель министра Игорь Головин.

По данным документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью генерального директора РУСАДА Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe. В интервью Ганус подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.

"Мы хотим дождаться решения независимой рабочей группы, которая у нас сейчас в регионе работает. В другой трактовке Ганус сказал, что не это имел в виду, что это была проблема перевода. Возможно, так и было, поэтому мы на это и не реагировали", - сказал собеседник агентства.

Заместитель министра также отметил, что ему не было заранее известно о том, что спортсмены подают иски. "Спортсменов можно понять. Их вина действительно не доказана", - уточнил он.

РУСАДА 17 июня сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел.