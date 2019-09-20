Российский борец вольного стиля Угуев во второй раз стал чемпионом мира

НУР-СУЛТАН, 20 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе в весовой категории до 57 кг. Соревнования проходят в Нур-Султане.

В финальном поединке 24-летний россиянин оказался сильнее турецкого спортсмена Сулеймана Атлы. Бронзовыми призерами стали представитель Индии Кумар Рави и борец из Казахстана Нурислам Санаев. Угуев завоевал лицензию на Олимпийские игры 2020 года.

Угуев является двукратным чемпионом мира (2018, 2019), бронзовым призером Европейских игр (2019), серебряным (2018) и бронзовым (2017) призером чемпионатов Европы.

Эта медаль стала второй в активе сборной России в шестой соревновательный день. Ранее в весовой категории до 65 кг золотую награду завоевал Гаджимурад Рашидов. Всего в активе сборной России шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Турнир в Нур-Султане завершится 22 сентября.