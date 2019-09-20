Российские биатлонисты при подготовке к сезону делают акцент на увеличении скорости

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 20 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по биатлону при подготовке к новому сезону особое внимание уделяет скорости прохождения дистанции, поскольку именно в этом компоненте спортсмены заметно проигрывали конкурентам в прошлом сезоне. Об этом во время тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) рассказал главный тренер сборной Анатолий Хованцев.

Старт зимнему сезону будет дан в конце ноября, первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде.

"По скорости прохождения дистанции мы значительно уступали лучшим командам, - сказал Хованцев. - Если говорить про стрелковую часть, то показанный по ходу сезона процент попадания находится на достаточно хорошем уровне, но из-за проигрыша в скорости мы не можем полностью реализовать свои возможности".

"С учетом этого и планировалась подготовка к сезону. Мы постарались компенсировать отставание в скорости прохождения дистанции", - сказал он.

Для этого тренерский штаб увеличил объем циклической низкоинтенсивной нагрузки, количество интервальной работы средней и высокой интенсивности, общий объем силовых работ и количество скоростно-силовых спринтерских отрезков.

Лучшим в мужской команде России в прошлом сезоне стал Александр Логинов, который в общем зачете Кубка мира занял второе место. Второй результат показал Евгений Гараничев - 15-е место, третий - Матвей Елисеев (29).