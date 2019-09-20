Независимые эксперты завершат работу в Чувашии после претензий РУСАДА в середине октября

РУСАДА 17 июня сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа независимых экспертов в середине октября завершит работу в Чувашии после претензий Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к спортсменам республики. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра физической культуры и спорта региона Игорь Головин.

"Срок рассмотрения этого дела - два месяца. Ориентировочно это (завершится работа экспертов - прим. ТАСС) в середине октября будет", - сказал собеседник агентства.

Головин также добавил, что пока он не знает подробностей о результатах работы экспертов. "Когда они запрашивают информацию, мы ее предоставляем. Их задача как раз показать, замешан был в этом регион или нет, есть ли вина наших спортсменов", - сказал он.

По данным документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью генерального директора РУСАДА Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe. В интервью Ганус подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.