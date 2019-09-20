Фигуристы Панфилова и Рылов вышли в финал юниорского Гран-при

ТАСС, 20 сентября. Россияне Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в Польше.

В сумме за короткую и произвольную программы Панфилова и Рылов получили 192,73 балла. Второе место заняла американская пара Кейт Финстер и Балаш Надь (166,22), третьими стали немцы Анника Хоке и Роберт Кункель (156,20). Россияне Алина Пепелева и Роман Плешков заняли четвертое место (150,56), Анна Щеглова и Илья Калашников - пятое (150,36).

Победа на этапе в Польше позволила Панфиловой и Рылову выйти в финал Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 5 до 8 декабря. В нынешнем сезоне пара также одержала победу на этапе в США.

Этап в Польше завершится 21 сентября.