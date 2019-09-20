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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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Бронзовый призер ОИ-2012 Замковой вышел в финал ЧМ по боксу в весе до 69 кг

В полуфинале россиянин победил представителя Казахстана Абылайхана Жусупова
Андрей Замковой Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Андрей Замковой
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Замковой, ставший бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, оказался сильнее представителя Казахстана Абылайхана Жусупова в полуфинальной схватке чемпионата мира по боксу в весовой категории до 69 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

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32-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей. В финале турнира россиянин встретится с британцем Пэтом Маккормаком. Финальный поединок состоится в субботу.

Замковой является серебряным призером чемпионата мира в Милане 2009 года, победителем Универсиады в Казани в 2013 году и шестикратным чемпионом России.

Соревнования завершатся 21 сентября.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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