Церемония открытия финала Всероссийского фестиваля ГТО среди студентов прошла в Челябинске

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия финального этапа второго Всероссийского фестиваля ГТО среди студентов высших учебных заведений прошла в пятницу в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Торжественная церемония состоялась в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной. Почетными гостями мероприятия стали исполняющий обязанности заместителя министра спорта Челябинской области Виталий Якушев и заведующий сектором межрегионального взаимодействия Департамента внедрения комплекса ГТО Дмитрий Мальцев.

"Мы рады приветствовать самых спортивных и активных студентов на южноуральской земле. Студенты - это наиболее активная группа людей, которая подает правильный пример к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Желаю всем вам проявить лучшие свои качества и показать достойные результаты", - сказал Якушев на торжественной церемонии открытия турнира.

Участниками финального этапа фестиваля стали более 200 студентов из 23 субъектов страны. Они являются победителями внутривузовских и региональных состязаний. В рамках соревновательной программы фестиваля команды, состоящие из восьми человек (четыре юноши, четыре девушки), будут состязаться в выполнении нормативов ГТО. Команда - победитель фестиваля получит звание "Самый спортивный вуз" и переходящий студенческий Кубок ГТО.

В первый день турнира команды соревновались в стрельбе, подтягивании из виса на высокой перекладине (мужчины), сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, поднимании туловища из положения лежа на спине. После первого этапа соревнований первое место занимает команда Белгородского государственного университета, второй стала команда из Тверской области, на третьем месте расположились студенты челябинского Южно-Уральского государственного университета.

Финальный этап Всероссийского фестиваля ГТО среди студентов высших учебных заведений завершится 24 сентября. Все участники получат грамоты, а команда-победитель заберет переходящий кубок ГТО. В прошлом году победителем финала фестиваля стала команда студенческого спортивного клуба Белгородского государственного национального исследовательского университета.