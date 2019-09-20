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Кубок мира по регби

Тренер сборной Японии заявил, что российские регбисты показали отличную игру в матче КМ

В стартовом матче турнира россияне уступили со счетом 10:30

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Сборная России по регби показала отличную игру в первом матче Кубка мира с командой Японии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Японии Джейми Джозеф на послематчевой пресс-конференции.

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В пятницу сборная Японии обыграла команду России со счетом 30:10.

"Мы очень интенсивно готовились к матчу против сборной России, но подготовиться к давлению, которое бывает в первой игре Кубка мира, нереально. В начале мы допустили грубую ошибку, такое бывает. Дальше мы забрали инициативу и одержали победу", - сказал Джозеф.

"Мы понимали, что сегодняшний матч важен не только для нас, но и для сборной России, которая показала отличный регби. Хотелось бы выразить уважение сопернику", - заключил специалист.

В следующем матче россияне сыграют с командой Самоа 24 сентября, японцы встретятся с командой Ирландии 28 сентября. Кубок мира завершится 2 ноября.

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