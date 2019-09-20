Борец Угуев на Олимпиаде в Токио намерен биться только за золото

НУР-СУЛТАН, 20 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Заур Угуев, во второй раз ставший чемпионом мира, заинтересован только в золотой медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсмен сказал журналистам.

В решающем поединке на чемпионате мира в Нур-Султане 24-летний россиянин досрочно выиграл у турецкого борца Сулеймана Атлы - 13:3, удержав титул чемпиона мира, завоеванный год назад в Будапеште.

"Двукратный чемпион мира - это совсем другой уровень, соперники настраиваются на меня, каждый хочет выиграть, поэтому приходится работать вдвойне. Надеюсь, увидимся в Токио, к Играм придется работать в три раза больше. Я никогда не был в этой стране [Японии], наверно она интересная, но сейчас меня в ней интересует только олимпийское золото - едем только за ним", - отметил Угуев.

"Финальная схватка была тяжелой, она всегда тяжело дается, но я взял реванш - два года назад я сопернику проиграл, а сегодня выиграл досрочно. Перед вторым периодом тренеры сказали - только не останавливайся, делай прием, только вперед, что я и сделал. Я рад, долго готовился к этому чемпионату, и спасибо всем тренерам и врачам за победу. Сейчас хочется отдохнуть и выпить колы", - рассказал Угуев.

Спортсмен отметил поддержку казахстанских болельщиков: "Такая поддержка, что сложилось ощущение, что дома выступал, спасибо Казахстану".

На расспросы журналистов, какая у спортсмена машина, Угуев ответил - "Лада-Приора". На вопрос, о каком автомобиле он мечтает, спортсмен признался - о "Лексусе".