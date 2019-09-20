Хованцев: биатлонист Бабиков мотивирован выйти на более высокий уровень

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 20 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков при подготовке к новому сезону демонстрирует желание выйти на более высокий соревновательный уровень по сравнению с прошлым годом. Об этом во время тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) рассказал главный тренер сборной страны Анатолий Хованцев.

28-летний Бабиков в прошлом сезоне выиграл общий зачет Кубка IBU, однако в более статусном Кубке мира показал слабые результаты: он выступил только в двух спринтерских гонках, в которых занял места в девятом десятке.

"Если говорить о Бабикове, то в команде он психологически выглядит значительно лучше. Если в прошлом году тренировки ему были неинтересны, то сейчас у него появилась серьезная мотивация тренироваться и выступать на более высоком уровне", - сказал Хованцев.

Отбор на первые три этапа Кубка мира пройдет в Тюмени в середине ноября. Старт первому этапу будет дан 30 ноября в шведском Эстерсунде.

Бабиков является трехкратным чемпионом Европы, в Кубке мира он дебютировал в январе 2015 года.