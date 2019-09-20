Борец Рашидов рассказал, что выиграл титул чемпиона мира с травмой ребра

НУР-СУЛТАН, 20 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов выиграл свою первую в карьере золотую медаль чемпионата мира с травмой ребра, полученной накануне на турнире. Об этом Рашидов рассказал журналистам после победы.

Рашидов в финале чемпионата мира одержал победу в весовой категории до 65 кг над представителем Казахстана Даулетом Ниязбековым - 13:0. Причем схватка трижды останавливалась из-за кровотечения у российского спортсмена.

"Все лицо накануне было исцарапано, любое прикосновение приводило к кровотечению, но мне это никак не мешало. Не сбило порыва и травма ребра, полученная накануне, вчера боли были сильные, мог только лежать, практически не вставал. В себя пришел только после уколов, собрался и выложился по полной", - рассказал Рашидов.

"Конечно, я рад, но осознание победы пока не пришло. Думаю, что через пару дней смогу осознать, что наконец-то, с третьей попытки, стал чемпионом мира в предолимпийский год, особенный для всех нас", - отметил борец.

Ранее спортсмен дважды завоевывал серебряные медали чемпионата мира - в 2017 и 2018 годах. "Даже не думал о том, что могу завоевать третье серебро подряд, шел только за золотом", - рассказал Рашидов.