Регбист Артемьев считает, что в проигранном матче с японцами на КМ было много суеты

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Капитан сборной России по регби Василий Артемьев заявил, что в матче открытия Кубка мира с командой Японии было много ненужной суеты. Такое мнение Артемьев высказал журналистам на послематчевой пресс-конференции.

"В матче было много ненужной суеты, на турнирах такого уровня важно не допускать ошибок, а у нас они проскакивали. Но все равно нам многое удалось, особенно штрафные и реализации - почти все они были точные", - сказал Артемьев.

"Очень большая разница по сравнению с предыдущим Кубком мира. Сегодня мы играли в матче открытия, поэтому к нам было приковано огромное внимание, это важный опыт для нас. Думаю, мы показали хорошее регби. Хочу поблагодарить японцев за хороший прием, встретили очень хорошо, улыбались, все это помогло нам подготовиться и настроиться на сегодняшнюю игру", - добавил капитан сборной России.

Команда России второй раз принимает участие в Кубке мира, россияне дебютировали на турнире в 2011 году, они заняли последнее место в группе и не сумели побороться за награды.

Кубок мира завершится 2 ноября.